Правительство не оставляет попытки через суд вернуть себе право назначать и увольнять главу «Нафтогаза»

Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Кабинета министров на решение судов предыдущих инстанций, которые лишили правительство права назначать и увольнять главу и членов правления НАК «Нафтогаз Украины» в обход наблюдательного совета.
Об этом говорится в решении суда.
«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров на решение Окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева об обеспечении иска по указанному делу», — говорится в тексте решения суда.
Речь идет о постановлении Кабмина № 226 от 6 марта 2019 года.
Напоминим, в марте Кабинет Министров внес изменения в устав НАК «Нафтогаз Украины», наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.
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