Только половина украинцев верит в эффективность вакцинации

Половина украинцев считают вакцины эффективными, тогда как в мире этот показатель составляет 84% людей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на результаты международного исследования Wellcome Global Monitor.
По результатам исследования, 79% людей в мире согласны с утверждением, что вакцины безопасны, в Украине этот показатель значительно ниже — всего 29%
Опрос, в котором приняли участие 140 тыс. чел. из 140 стран мира, показывает, что такое недоверие характерно для постсоветских стран — низкий уровень доверия к вакцинации также характерен для Беларуси и России.
Согласно сообщению, в Украине уровень охвата прививками детей до года остается низким: 71% вакцинация от полиомиелита, 69,3% — от дифтерии и столбняка, 67% — от гепатита «В» (данные за 2018 год).
Отметим, что в этом году Всемирная организация здравоохранения признала отказ от вакцинации глобальной угрозой человечеству.
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