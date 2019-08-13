В Украину идет «сезон дождей»

В среду, 14 августа на западе Украины ожидаются сильные дожди, на остальной территории — без осадков. Температура днем от 25 до 33°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«В западных областях облачно с прояснениями, сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 25-28 м/с; температура ночью 13-18°, днем 25-30°, на Волыни, Ривненщине и Львовщине 19-24°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, на востоке страны 12-17°, днем 28-33°. Ветер в Украине южный с переходом в западной части на северо-восточный, 5-10 м/сек», — отмечается в сообщении.

В Киеве 14 августа переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 19-21°, днем 30-32°.

В Киевской области также переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°.

15-16 августа в Украине переменная облачность.

15 августа в западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях кратковременные грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные дожди; 16 августа в Житомирской, Киевской, Хмельницкой и Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/сек.

Температура в западных и Житомирской областях ночью 8-13°, днем 18-23°; в Винницкой, Киевской, Черниговской областях ночью 12-17°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°.

В Киеве и столичной области 15-16 августа переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

17-18 августа в восточной половине страны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков. Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 9-15°, днем 17 августа 18-24°, 18 августа 21-27°; на остальной территории ночью 12-18°, на побережье морей до 20°, днем 23-29°.

В Киеве и Киевской области будет без существенных осадков. Температура ночью 10-15°; днем 17 августа 19-24°, 18 августа 22-27°.