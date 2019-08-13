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Начало «Марша защитников» на День Независимости перенесли на два часа

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Начало «Марша защитников» на День Независимости перенесли на два часа

Начало Марша защитников Украины на День Независимости 24 августа переносится на два часа — на 11.00. Соответствующая договоренность была достигнута во вторник, 13 августа, во время встречи организаторов марша и представителей Офиса Президента, сообщает общественная инициатива «Защити Украину» в Facebook.

«Во исполнение миссии разведения государственных мероприятий и Марша защитников Украины время начала марша переносится на 11:00. Сбор остается на 10:00 — нас ждет достаточно долгий процесс поздравлений, построения, построения колонн и прочее. Это делается не только с целью предотвратить манипуляции, а и по сугубо техническим причинам — чтобы участники государственных мероприятий имели возможность присоединиться к маршу после их завершения, а их организаторы — освободить Крещатик от ограничительных конструкций для прохождения марша», — говорится в сообщении.

В то же время, Марш защитников Украины пройдет по объявленному маршруту и в соответствии с объявленным ранее планом, отметили в общественной инициативе.

Также подчеркивается, что «марш был, есть и останется общественным мероприятием, которое не аффилировано с действующей властью, не аффилировано с какой-то конкретной политической силой, не аффилировано с конкретным политическим лицом».

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Как сообщалось, в столице в День Независимости Украины по инициативе ветеранов и волонтеров в столице состоится так называемый Марш защитников Украины.

Движение марша начнется от парка имени Тараса Шевченко. Его начало ранее планировалось на 9:00. Колонна пройдет до площади, откуда будет следовать по Крещатику. Возле ЦУМа колонна, как отмечали организаторы марша выровняет строй и продолжит движение, чтобы прибыть на Майдан. Состоится коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия.

День независимости
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Вторник, 13 августа 2019
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