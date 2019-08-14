Цены на нефть выросли за день на 4%

Цена на нефть марки Brent во вторник на лондонской бирже ICE показала рекордный рост в этом году, поднимавшись в ходе торговой сессии на 4,7%, сообщает Bloomberg.

На максимуме фьючерс с поставкой в октябре стоил $61,49, его стоимость на закрытии предыдущей торговой сессии составляла $58,57 за баррель (+4,7%). Торговый день Brent завершил во вторник на уровне $60,94 (+4,05%).

В этом году нефть Brent демонстрировала скачок в цене за торговую сессию выше 4% до сегодняшнего момента лишь один раз, свидетельствуют данные торгов. Это было 20 июля, тогда фьючерсы подорожали за день на 4,25%.