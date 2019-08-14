Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 14 августа 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку – до 25,1462 грн за доллар против 25,1585 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,2190 грн против 28,1624 грн накануне.