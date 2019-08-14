Минфин продал ОВГЗ еще почти на 2 миллиарда

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,96 миллиарда гривен.
Об этом 13 августа сообщила пресс-служба Минфина.
«Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения», — говорится в сообщении.
В результате аукционов ОВГЗ 13 августа ставки доходности по всем инструментам снижены и составили:
по 6-месячным ОВГЗ — 16,5%; (Снижение на 2 базисных пункта)
по 1-летним ОВГЗ — 16,18% (снижение на 10 базисных пунктов)
по 2-летним ОВГЗ — 16,52% (снижение на 23 бп).
Напомним, что 6 августа Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 2,7 миллиарда гривен.
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