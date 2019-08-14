Медведчук не станет вице-спикером Рады

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» не намерена выдвигать кандидатуру Виктора Медведчука в руководство парламента, заявил член подготовительной депутатской группы Вадим Рабинович.
Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру, и наша партия не будет его выдвигать по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером, и сегодня он сосредоточится на партийной работе«, — сказал журналистам Рабинович перед началом заседания подготовительной депутатской группы в среду, передает Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос журналистов, на какие комитеты будет претендовать «Оппозиционная платформа — за жизнь», Рабинович сказал: Обычно, в любой стране мира оппозиция имеет бюджетный комитет, регламентный комитет, комитет по свободе слова".
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