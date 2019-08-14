Китай не пустил в Гонконг два американских военных корабля

Китай не предоставил ВМС США разрешение на заход в порт Гонконга двум американским военным кораблям, сообщает Bloomberg.
По словам заместителя официального представителя Тихоокеанского флота ВМС США Нейта Кристенсена, власти Китая отклонили запрос на заход в порт Гонконга ракетного крейсера Lake Erie и десантного корабля Green Bay. «Корабли ВМС США на протяжении долгого времени посещали порта Гонконга, и мы ожидаем возобновления этой практики», — сообщил чиновник. Вопросы о причинах отказа Кристенсен переадресовал китайской стороне.
Во вторник президент США Дональд Трамп со ссылкой на данные американской разведки написал на своей странице в Twitter, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.
В последний раз Пекин отказывал военному кораблю ВМС США (USS «The Wasp») в посещении гонконгского порта в сентябре прошлого года, вскоре после того как США ввели против Китая санкции за покупку истребителей Су-35 и комплексов С-400.
Отказ в посещении порта произошел на фоне обострения торговой войны между США и Китаем. Американские законодатели также критикуют действия гонконгской полиции в отношении протестующих против законопроекта об экстрадиции в Китай. В свою очередь, китайские власти обвиняют США в провокациях и подстрекательстве протестующих к насилию, что отрицается Вашингтоном.
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правильно нечего янкам там делать