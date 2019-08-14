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Супрун сходила в Офис президента «обсудить реформы»
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Супрун сходила в Офис президента «обсудить реформы»

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Супрун сходила в Офис президента «обсудить реформы»

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Супрун сходила в Офис президента «обсудить реформы»

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе встречи в Офисе президента (ОП) Украины обсудила дальнейшие пути реформирования системы здравоохранения.

«Были встречи с людьми из ОП. Мы в целом обсуждаем идею, чтобы трансформация (системы здравоохранения — Ред.) и дальше продолжалась. И это самое важное, и это составляет большую часть содержания наших разговоров, это что делать, чтобы и дальше продолжалось (реформирование — Ред.)», — сказала она журналистам перед заседанием Кабинета министров в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Она сообщила, что встреча в ОП состоялась в воскресенье.

Супрун подчеркнула, что «большое количество украинцев ждут следующего этапа трансформации, чтобы уже на уровне больниц и специализированной медицины были изменения такие же позитивные, как на уровне первичной медпомощи».

Отвечая на вопрос о потенциальных кандидатах на должность министра здравоохранения в команде Зеленского, Супрун ответила, что «в Украине есть много умных и талантливых людей, которые могут продолжить трансформацию, многие из них даже работали со мной в Минздраве моими заместителями».

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«В команде Зеленского, в офисе президента есть люди, которые занимались другими сферами, я не будут комментировать их возможности. Самое важное, чтобы трансформация продолжалась», — сказал она.

Уляна Супрун
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