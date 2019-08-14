Разумков прокомментировал идею забрать у партий госфинансирование

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что государственное финансирование партий может быть полезным, если правильно его использовать и соблюдать законы.

«Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране. Есть другие предохранители, на которые надо будет обращать внимание. Потому что у нас очень часто эти деньги использовались неэффективно. Мы видели, что к концу года они шли на рекламу, а не на развитие партийной структуры, на обучение своих однопартийцев, на привлечение людей к тем или иным политическим структурам. И были даже позиции, которые озвучивали антикоррупционные организации, фактически деньги были направлены на связанные с теми или иными политическими партиями структуры. Ну и таким образом возникал вопрос корректности и соответствия действующему законодательству использования этих средств, — заявил он на брифинге, передает УП.

Разумков считает, что, как и любой другой механизм, он может быть как полезным для демократии в государстве, так и отрицательным.

Отвечая на вопрос, может ли Верховная Рада 9 созыва отменить госфинансирование партий, учитывая соответствующую петицию, Разумков предложил дождаться, когда парламент заработает.

Также главу «Слуги народа» спросили, будет ли его партия отказываться от бюджетных денег. Разумков сказал, что сейчас такое финансирование предусмотрено законом, и политсила «будет пытаться соответствовать нормам закона».

Напомним, что ранее петиция к президенту об отмене бюджетного финансирования политических партий набрала более 25 тысяч голосов.

Вчера НАПК предоставило государственное финансирование 11 партиям на основании результатов последних внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля. В список попала, в том числе, партия блогера Анатолия Шария «Партия Шария».