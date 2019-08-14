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У Зеленского не оставили идею уволить Кличко

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У Зеленского не оставили идею уволить Кличко

Вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации и еще ряда глав областных государственных администраций рассмотрит уже новый Кабинет министров Украины после его формирования, отмечают в Офисе президента Украины.

«Новый состав правительства рассмотрит вопросы по тем главам областных государственных администраций, назначенным во времена Петра Порошенко, которых не может рассмотреть нынешнее правительство», — указали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ОП, комментируя озвученную в среду позицию Кабмина Владимира Гройсмана по рассмотрению отставки Кличко с должности главы КГГА.

Ранее в среду пресс-секретарь премьер-министра Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что действующий состав Кабмина не будет рассматривать согласование увольнения Кличко с должности главы КГГА.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице «двоевластия» является антиконституционным.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

КГГА, Виталий Кличко, Офис президента
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Среда, 14 августа 2019
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