Правительство утвердило новую редакцию устава ПриватБанка

Кабинет министров Украины на заседании 14 августа утвердил новую редакцию устава государственного ПриватБанка и положение о его наблюдательном совете.
Как передает «Интерфакс-Украина», внесены изменения в постановление правительства от 5 июня 2019 года № 594, которым были утверждены устав и положение о наблюдательном совете банка.
В новой редакции устава учтены замечания Национального банка Украины, который ранее отказался согласовывать устав финучреждения. Согласно решению комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем центробанка от 30 июля, отдельные положения новой редакции устава банка не соответствовали требованиям действующего законодательства Украины, в частности ст. 7 закона о банках, которой урегулированы особенности функционирования государственных банков.
Комитет обращал внимание на отступление от принципа равенства прав и обязанностей независимых членов и представителей государства в наблюдательном совете банка; на увеличение оснований для временного отстранения членов наблюдательного совета и на процедурные аспекты принятия наблюдательным советом банка решений путем заочного голосования.
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