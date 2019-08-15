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Девочки в Украине учатся существенно лучше, чем мальчики

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Девочки в Украине учатся существенно лучше, чем мальчики

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что по итогам государственной итоговой аттестации девочки показали более лучшие результаты чем мальчики.

«Гендерного неравенства существенного между участниками внешнего независимого оценивания мы не наблюдаем. При этом приятно отметить, что наши девчонки являются более настойчивыми и их результаты на достаточном и высоком уровне немножко лучше, чем у юношей.... Так или иначе, девочки в школе у нас учатся лучше», — сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Как пример были приведены результаты государственной итоговой аттестации по украинскому языку, согласно которым высокий уровень по тестированию показали 17,8% девочек и лишь 6,6% мальчиков.

На достаточном уровне экзамены сдали 32,8% девочек и 21,7% мальчиков, средний уровень продемонстрировали 39,5% девочек и 47,8% мальчиков, а начальный — 9,9% девочек и 23,8% мальчиков.

По другим предметам результаты по гендерному признаку распределились приблизительно таким же образом.

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Кроме того, в УЦОКО отметили, что, как и в предыдущие годы, лучшие результаты показывают выпускники гимназий, лицеев и коллегиумов. Самые худшие результаты показывают учреждения профобразования.

В региональном разрезе, лидером по количеству абитуриентов, которые получили результаты госаттестации на высоком уровне, — Киев и Черкасская область. Последними в списке успешности значатся Закарпатская, Ровенская и Черновицкая области.

ВНО
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