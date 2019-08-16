Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 16 августа, ослабил официальный курс гривны на 7 копеек - до 25,3217 грн за доллар против 25,2493 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,2336 грн против 28,2489 грн накануне.