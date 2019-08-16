Депутатов-нарушителей от «Слуги народа» будут наказывать

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о том, как его политсила намерена следить за дисциплиной своей фракции в новоизбранной Верховной Раде. Об этом он сказал интервью журналу «Новое время».

Так, на вопрос о том, что намерены делать в партии «Слуга народа», если 5-10% нардепов фракции окажутся «людьми, не готовыми к депутатской деятельности», Разумков ответил, что за нарушения обязательно будут предусмотрены дисциплинарные меры.

«Конечно, наши депутаты представляют украинский народ и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры — это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют — почему с депутатом должно быть по- другому? Выдвигали их именно партия „Слуга народа“, и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную», — подчеркнул он.

В то же время Разумков призвал оценивать будущих депутатов по их новым делам и поступкам.

«Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых», — заверил глава «Слуги народа».

Он добавил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Разумков назвал снятие с парламентариев депутатского иммунитета еще одним способом оборвать коррупционные цепочки в Раде.