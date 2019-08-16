Молдова вернулась к пропорциональной системе выборов

Президент Молдавии Игорь Додон в срочном порядке утвердил одобренный парламентом законопроект о возвращении к пропорциональной системе выборов, которая действовала в стране до 2017 года, документ опубликован. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице главы государства в Facebook.
«В срочном режиме промульгировал закон № 113 от 15 июня 2019 года об изменении некоторых правовых актов, который направлен на отмену смешанной избирательной системы и возвращение к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам», — написал президент.
Страна перешла на смешанную избирательную систему по инициативе ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы (ДПМ). В соответствии с изменениями половина депутатов парламента, как и прежде, избиралась по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Реформу подвергла критике Венецианская комиссия Совета Европы, которая не рекомендовала властям Молдавии проводить столь масштабные изменения накануне предстоящих в 2018 году выборов в парламент, а также «в отсутствие широкого консенсуса в обществе по этому вопросу». Учесть мнение комиссии молдавское руководство призвали также представители ЕС, США, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В июне в парламенте страны было сформировано новое большинство, куда вошла поддерживающая президента страны Партия социалистов Республики Молдова, а также проевропейский блок Acum («Сейчас»). Они объединились с целью отстранения ДПМ, которую обвинили в узурпации власти.
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