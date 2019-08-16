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Стала известна возможная дата презентации новых iPhone

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Стала известна возможная дата презентации новых iPhone

В бета-версии операционной системы iOS 13, вероятно, зашифрована дата презентации следующего поколения iPhone, пишет 9to5Mac.

На скриншоте главного экрана виден календарь с датой 10, вторник. Ближайшая такая дата — 10 сентября 2019 года. Вверху также можно разглядеть строку HoldForRelease — «Придержать до релиза».

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Ожидается, что в этом году Apple представит три смартфона — преемников Phone XS, iPhone XS Max и iPhone XR . По данным СМИ, их оснастят новым процессором A13, дополнительными камерами и беспроводной зарядкой

Apple, iPhone
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