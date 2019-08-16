Медведчук хочет три комитета Рады и обещает жаловаться

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что будет требовать отдать его политсиле руководство тремя комитетами в Верховной раде ІХ созыва.
«Почему они заявляют, что могут дать только один или два комитета? Откуда они это взяли вообще? Есть закон о регламенте Верховной рады. В части 4 статьи 81 этого закона сказано, что должности руководителей комитетов, их заместителей и секретарей распределяются пропорционально общему количеству избранных депутатов и депутатов, находящихся в каждой фракции и группе. Точка», — заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу.
По его словам, на данный момент есть пять фракций и нет ни одной депутатской группы.
«Если исходить из количественного состава, то получается, что у „Слуги народа“ должно быть всего 14 из 23, предложенных ими комитетов. У „Оппозиционной платформы — За жизнь“ их должно быть три. А значит и руководящих должностей должно быть три», — отметил политик.
По его мнению, представители парламента могут дать «Оппозиционной платформе — За жизнь» меньше комитетов, но это будет прямое нарушение законодательства.
«Это будет основанием для обращения в Конституционный суд. Мы не пройдем мимо этого вопроса. Мы будем настаивать, что нам положены руководящие должности в трех комитетах. Это наша принципиальная позиция», — добавил Медведчук.
Напомним, что на выборах 21 июля партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16%. На втором месте «Оппозиционная платформа — за жизнь» с 13,05%. «Слуга народа» получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016