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Медведчук хочет три комитета Рады и обещает жаловаться

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Медведчук хочет три комитета Рады и обещает жаловаться

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что будет требовать отдать его политсиле руководство тремя комитетами в Верховной раде ІХ созыва.

«Почему они заявляют, что могут дать только один или два комитета? Откуда они это взяли вообще? Есть закон о регламенте Верховной рады. В части 4 статьи 81 этого закона сказано, что должности руководителей комитетов, их заместителей и секретарей распределяются пропорционально общему количеству избранных депутатов и депутатов, находящихся в каждой фракции и группе. Точка», — заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу.

По его словам, на данный момент есть пять фракций и нет ни одной депутатской группы.

«Если исходить из количественного состава, то получается, что у „Слуги народа“ должно быть всего 14 из 23, предложенных ими комитетов. У „Оппозиционной платформы — За жизнь“ их должно быть три. А значит и руководящих должностей должно быть три», — отметил политик.

По его мнению, представители парламента могут дать «Оппозиционной платформе — За жизнь» меньше комитетов, но это будет прямое нарушение законодательства.

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«Это будет основанием для обращения в Конституционный суд. Мы не пройдем мимо этого вопроса. Мы будем настаивать, что нам положены руководящие должности в трех комитетах. Это наша принципиальная позиция», — добавил Медведчук.

Напомним, что на выборах 21 июля партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16%. На втором месте «Оппозиционная платформа — за жизнь» с 13,05%. «Слуга народа» получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство.

Верховная Рада, Виктор Медведчук, комитеты
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