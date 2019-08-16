В Кремле не видят смысла в саммите в нормандском формате без тщательной подготовки

Россия не видит смысла в проведении саммита в нормандском формате без тщательной подготовки, гарантирующей политический результат. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы», — сказал Ушаков, которого цитирует ТАСС.

«Как вы знаете, французы неоднократно выступали с предложением о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, в том числе с учетом смены руководства на Украине, — сказал Ушаков. — Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если саммит проводить, то он должен быть самым тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты», — заявил представитель Кремля.

Ушаков отметил, что на предстоящих 19 августа переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона будет обсуждаться конфликт на Донбассе, а также возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата.