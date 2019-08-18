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Китай призвал Евросоюз прекратить вмешиваться в дела Гонконга

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Китай призвал Евросоюз прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Правительство Китая призывает Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении постоянного представительства КНР при Европейском союзе.

«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом», — указывается в документе.

«Намерены подчеркнуть, что дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации. ЕС, проигнорировав замечание Китая, неоднократно вмешивался в дела Гонконга и внутренние дела КНР. Китай глубоко обеспокоен этим и выражает решительный протест в связи с такими действиями», — указывается в заявлении постпредства КНР при ЕС.

Как отмечается в заявлении, принцип «Одна страна, две системы» прописан в конституции КНР и основном законе Гонконга, а не в нормах международного права. «Центральное правительство продолжит решительно и непоколебимо проводить политику „Одна страна, две системы“ и будет поддерживать долгосрочную стабильность и процветания Гонконга», — говорится в документе миссии.

В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини призвала власти Гонконга к сдержанности и отказу от насилия против участников протестов. Как отмечалось в ее заявлении, «критически важно, чтобы власти проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные шаги для деэскалации обстановки».

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Напомним, что в начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

ЕС, Гонконг
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