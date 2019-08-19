Посольство США в очередной раз призвало РФ прекратить агрессию на Донбассе

Посольство США в Украине в очередной раз призвало Россию прекратить агрессию против Украины на Донбассе. Соответствующее заявление по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи обнародовано в Facebook посольства.

«Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, наши мысли тянутся к миллионам мирных жителей, которые страдают из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию», — отметили в дипучреждении.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Киеву не стоит выходить из переговорного процесса в Минске. По словам Тейлора, переговоры в Минске — это единственный способ прекращения войны на Донбассе. Он подчеркнул, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и официальный Киев, и Минская группа, и США.