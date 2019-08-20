В турецком отеле Limak Lara De Luxe отравились 260 человек, среди них полсотни украинцев, есть жертвы, - СМИ

В Турции в городе Лара в отеле Limak Lara De Luxe Hotel отравились 260 человек, среди них полсотни украинцев. По предварительной информации, несколько человек умерли. Остальные из отравившихся находятся в тяжелом состоянии и с недомоганием средней тяжести. Об этом сообщает издание Vlasti.net.

Пострадавших немедленно пришлось госпитализировать. Об этом сообщают очевидцы инцидента с места событий.

Как отмечается, местные власти и полиция пообещали разобраться в причинах инцидента и допускают, что отель будет проверен рядом контролирующих органов и инстанций. Не исключено, что гостиницу закроют. Сейчас власти и турецкие правоохранители предпринимают комплекс мер по выявлению причин массового отравления отдыхающих. Ведется расследование.

В украинском посольстве в Турции пока информацию о состоянии пострадавших граждан Украины не сообщают.

Издание напоминает, что Limak Lara De Luxe Hotel является пятизвездочным отелем. Однако украинские туристы нередко жаловались на сервис и отравления, которые происходили в этой гостинице ранее.

По сообщениям туристов, помимо некачественной еды и испорченных дешевых продуктов в отеле, вероятно, отдыхающим разливается еще и контрафактный алкоголь. Что и является периодических проблем со здоровьем туристов.

«Кормят, как свиней», – так рассказывают отдыхающие о еде в этом отеле, и не советуют туристам ехать туда, несмотря на якобы привлекающие условия проживания.

При этом администрация отеля якобы все время пытается договориться с отравившимися клиентами, чтобы информация о постоянных отравлениях все время умалчивалась, а отельеров не трогала полиция. Хотя иногда и сама полиция вяло реагирует на жалобы клиентов Limak Lara De Luxe Hotel. Есть все подозрения, что отельеры договариваются с правоохранителями не давать ход делам об инцидентах в гостинице. То есть действует коррупционный фактор, жалуются отдыхающие.

Другая туристка сообщила следующее: «Вообще у меня сложилось четкое ощущение, что отель экономит на всем: от еды и напитков до обслуживающего персонала. Размер бокалов для вина меня поразил: я полагаю, это 75 мл, не больше. Чтобы много не пили? А пластиковые стаканы в пляже на баре такие, что их надо брать по три штуки – и они все равно прогибаются в руке. И запах… Я боялась, что меня и дома будет преследовать этот запах. Дешевой химии для уборки. Он везде: в лобби, в барах, в коридорах… Пишу это все не для того, чтобы кто-то этот отель улучшил (это невозможно). А просто для того, чтобы сказать: люди, не ездите в этот отель!!!».

По словам женщины, отдых в этом месте – просто ужас, а отелю нужна срочная реновация и изменение отношения к поселенцам.

Как известно, ранее в этом году на турецких курортах погибли уже десятки туристов.