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В «Укрзализныце» считают нормальным покупать рушники по 4 тысячи за штуку

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В «Укрзализныце» считают нормальным покупать рушники по 4 тысячи за штуку

Укрзализныця говорит, что рушники и вышиванки по цене в 4 тысячи гривен за штуку планировала использовать как памятные сувениры во время праздников, поощрения за заслуги и для участия в различных мероприятиях.

«Украинские вышиванки и рушники являются элементом культурного наследия государства. Как для украинцев, так и для иностранцев украинские вышитые рубашки и рушники являются одними из символов нашей страны. Учитывая указанное, с целью сохранения украинских национальных ценностей и их популяризацией в Украине и мире АО „Укрзализныця“ рушники и вышиванкы используются как памятные сувениры во время проведения торжественных и представительских мероприятий», отмечается в ответе Укрзализныци на запрос «Украинской правды».

В частности, речь идет о государственных и профессиональных праздниках, юбилейных датах. Также рушники и вышиванки якобы хотели использовать на таких мероприятиях, как приемы, встречи делегаций, открытие тематических выставок, ярмарок, конференций, круглых столов.

«Укрзализныця» отметила, что договоры покупки, которые вызвали резонанс в СМИ, разорвали, рушниики и вышиванки не поставлялись.

В то же время, предприятие не ответило на вопрос, начат ли аудит его закупок, на какой стадии он находится и каковы результаты проверки.

Напомним, что после обнародования информации о закупке рушников и вышиванок руководитель Укрзализныци заверил, что поручил провести «полный аудит процедур закупок».

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1 августа стало известно, что филиал Укрзализныци подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен (примерно по 4 тысячи гривен за рушник, что больше чем в 4 раза дороже цены на соответствующие товары).

После обнародования этой информации в СМИ руководство железной дороги заявило, что откажется от закупки.

Укрзалізниця, УЗ
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