Большинство россиян не верят в светлое будущее своей страны

Согласно опросу, проведенному фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 62% россиян считают, что ситуация в этой стране неблагоприятная для того, чтобы планировать свое будущее. 28% респондентов ответили противоположно.
По мнению 20% опрошенных, неблагоприятная ситуация в РФ наблюдается из-за нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне. 12% назвали причиной низкий уровень жизни, включая маленькие зарплаты и пенсии. Еще 10% россиян отметили, что неблагоприятная ситуация в стране складывается из-за роста цен и тарифов. Также респонденты, говоря о негативной ситуации, упомянули безработицу (6%), недовольство властями (5%), экономические проблемы (4%), социальные проблемы (4%) и напряженную ситуацию на международной арене (2%).
Отвечая на вопрос, стараетесь ли вы планировать свою жизнь, 41% опрошенных сказали, что делают это лишь на короткие сроки. На длительные периоды свою жизнь планируют 16% россиян, а на средние — 18%. Еще 24% опрошенных вовсе ничего не планируют по жизни.
Больше половины (54%) респондентов заявили, что их будущее зависит от них самих, а 35% сказали, что от внешних обстоятельств.
Почти две трети (32%) опрошенных считают, что через 20 лет в РФ ничего не изменится, 20% сказали, что станет менее спокойно, а 18% — более спокойно. Еще 29% затруднились предположить, что ждет Россию через два десятка лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016