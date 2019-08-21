Глава МИД ФРГ увидел «свет в конце тоннеля» по ситуации на Донбассе

Берлин призывает Россию к конструктивным усилиям с целью урегулирования войны на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в среду, 21 августа, перед вылетом в Москву, где у него запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает dw.com.
«В вопросе перемирия, разведения войск и в реализации минских соглашений наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля», — сказал Маас.
«Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди», — уверен глава МИД Германии.
В преддверии встречи с Лавровым Хайко Маас подчеркнул, что у Берлина и Москвы сейчас «во многих областях — принципиально разные взгляды».
«Мы должны говорить об этом, поскольку только с вовлечением Москвы будут достигнуты результаты по важным международным темам. Для этого необходимы прямой разговор и открытый диалог», — утверждает немецкий министр.
В качестве возможных тем переговоров с главой российского МИД Маас, наряду с ситуацией в Украине, назвал обстановку в Сирии, проблему безопасности в Персидском заливе и перспективы международного контроля за вооружениями.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 6 августа провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за гибели украинских военных на Донбассе. Зеленский подчеркнул необходимость как можно скорее встретиться с лидерами «нормандской четверки» и «посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну».
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