СМИ сообщили о возможной выдаче Украине осужденных в РФ пятерых украинцев

Пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в РФ и доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово», могут быть выданы на родину для отбывания наказания, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
«В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что «в настоящее время обсуждается формат этой процедуры».
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.
Накануне правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор «Лефортово» в Москве.
Возможного скорого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной не исключает и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. (...) И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история», — сказал Чеснаков в интервью изданию «Актуальные комментарии».
По данным центра «Мемориал», 20 августа в СИЗО «Лефортово» приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.
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