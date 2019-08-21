В Минске началась очередная встреча подгрупп ТКГ

В столице Беларуси Минске в среду началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter.

На сегодня также запланировано заседание Трехсторонней контактной группы.

Как сообщалось, на предыдущем заседании ТКГ 31 июля стороны договорились о начале 1 августа разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий. Также была достигнута договоренность, что последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным. Вместе с тем боевики, по данным СЦКК, сорвали такой синхронный демонтаж.