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Руководить НАБУ не могут люди с запятнанной репутацией, - юрист

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Руководить НАБУ не могут люди с запятнанной репутацией, - юрист

Любые антикоррупционные расследования должны проходить с соблюдением закона и проводить их должны люди с безупречной репутацией. Об этом заявил управляющий партнер юридической фирмы GENTLS Олег Громовой, комментируя последние резонансные дела НАБУ, в частности, дело Окружного административного суда Киева (ОАСК).

«Я считаю что любые расследования должны происходить в рамках действующего законодательства. И для того, чтобы результаты расследования вызывали доверие у общества, они должны проводиться людьми с кристально чистой репутацией. А поскольку у действующих руководителей правоохранительных органов с репутацией есть проблемы, то соответственно возникают вероятность того, что результаты расследований уголовных дел обществом могут быть не восприняты», — отметил он.

Он также высказался за проведение предусмотренного законом аудита Национального антикоррупционного бюро и оценку работы его директора Артема Сытника.

«Если говорить о персоналиях, о Ситнике, то было несколько журналистских расследований, которые на обозрение общественности выдавали определенные обстоятельства и факты. Каждый сделал для себя выводы, оценки, и может сложить свое мнение по поводу того, насколько этот человек может руководить НАБУ. Мое мнение как адвоката — власть должна в порядке установленным законом принять решение, насколько этот человек соответствует занимаемой должности. Соответствующие процедуры в законе прописаны... Важно дать профессиональную и квалифицированную оценку его работе, в том порядке, который установлен законом», — заявил юрист.

Он также высказался за соблюдение принципа независимости судебной системы, в том числе заявил о необходимости защиты ее от давления правоохранительных органов.

«Мы, адвокаты, заинтересованы в том что бы судьи были независимы, независимы от президента, от исполнительной власти, от правоохранительных органов и т.д. Потому что суд, будучи независимыми, сможет принимать объективные, законные решения. Как только есть на суд влияние, давление — истина искажается. И вердикты вызывают сомнения», — заявил юрист, признав, что, к сожалению, пока о такой независимости говорить не приходиться.

«Прежде всего, правоохранительная система заинтересована в том, чтобы судьи считались с мнением правоохранительных органов. С другой стороны есть отдельные судьи которым комфортнее уступать правоохранительным органам нежели вступать с ними в какую-то конфронтацию и здесь теряется независимость», — рассказал он.

Таким образом, по его мнению, вопрос независимости судов это вопрос двух факторов. Во-первых, нужно менять отношение правоохранительных органов к судам. Во вторых, речь идет о готовности или не готовности самих судей быть независимыми и отстаивать свою независимость в отношениях с другими элементами власти.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

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В суде считают обвинения необоснованными и заявляют о политическом давлении на суд в частности со стороны директора НАБУ Артема Сытника.

В настоящее время суд в Ровенской области рассматривает дело, касающееся обвинений Артема Сытника в коррупции. Сытник заседания суда игнорирует.

НАБУ, Артем Сытник, Олег Громовой
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