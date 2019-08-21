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В «Слуге народа» констатируют, что другие партии самоустранились от формирования Кабмина

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В «Слуге народа» констатируют, что другие партии самоустранились от формирования Кабмина

Давид Арахамия, избранный от «Слуги народа» в Верховную Раду, заявляет, что другие парламентские силы отказываются предлагать кандидатов в министры.

По его словам, должности в парламенте будут распределены между всеми партиями с соблюдением квотного принципа — а на членов Кабинета министров партийные квоты не распространяются.

«В правительстве нет квот. Это был какой-то договорняк — сейчас договорняки не нужны стране, правительство может быть просто технократическим — не партийным, не политическим, а технократическим. Когда я звоню представителям других партий и говорю: „Вы можете предоставить свой list (список), для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?“, — они говорят: „А мы хотим, чтобы вы несли ответственность — мы не дадим“. Это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция? Я не хочу имена говорить, но я говорю: если есть такая позиция — пусть они лесом все идут», — цитирует его «Украинская правда».

Он считает, что тот факт, что «Слуга народа» претендует на большинство должностей, не является узурпацией власти.

«Если это выглядит как узурпация — это точно демократическая узурпация, потому что это был выбор наших избирателей. Это может выглядеть как угодно, но 60% — это то, за что проголосовали наши избиратели», — отметил он.

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Напомним, что Арахамия также рассказал, когда назовут имя нового премьера.

Кабмин, Давид Арахамия
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