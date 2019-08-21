Германия назвала условие возврата России в G8

Вопрос о возрождении формата «Большой восьмерки» с участием России можно обсудить, однако пока для этого нет предпосылок. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает Handelszeitung.
Зайберт напомнил, что из состава G8 Россия была исключена после событий 2014 года — из-за войны в Донбассе и аннексии Крыма. «Обе ситуации сохраняются», — констатировал Зайберт. Он отметил, что договориться о более активном участии Москвы в работе «Большой семерки» возможно только тогда, когда это изменится.
Ранее аналогичное условие для возвращения России в международный клуб поставил и Париж. Источник Reuters во французских дипломатических кругах заявлял, что участие России в G8/G7 будет зависеть от ситуации в Украине.
В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Канада. Россия участвовала в работе расширенного формата это клуба, так называемой «Большой восьмерке».
Накануне, 20 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что формат G8 с участием России является более уместным, нежели ныне существующий. Он предложил пригласить Россию к участию в саммите клуба в 2020 году. Источники CNN утверждали, что инициатива о приглашении России изначально исходила от президента Франции Эмманюэля Макрона.
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