ГБР вызывает Порошенко на допрос 3 сентября

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на допрос 3 сентября пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, сообщила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.

«Могу лишь подтвердить, что Порошенко вызывается на допрос 3 сентября», — сказала она агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

В то же время она отметила, что не имеет санкции на разглашение времени допроса, а также уголовного производства, в рамках которого планируется проведение следственных действий.

Как сообщалось, 12 августа после допроса пятого президента Украины Порошенко в ГБР как свидетеля в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» директор Госбюро Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.