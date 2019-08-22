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Задержанный пограничниками танкер принадлежит окружению Медведчука

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Задержанный пограничниками танкер принадлежит окружению Медведчука

Судовладельцы задержанного пограничниками танкера Mriya, который подозревается в контрабанде российских нефтепродуктов в Украину и в поставках топлива Черноморскому флоту России, связаны со структурами Виктора Медведчука.

Об этом говорится в материале Рустама Авдеева и Валентины Самар для «Центра журналистских расследований».

За последние 15 лет танкер сменил шесть названий и четыре флага.

С 2013 по 2017 год, то есть, в период захода в закрытые порты Крыма, танкер принадлежал московской компании «Инвесттрансгрупп» и имел другое название «Вилга».

С 2018 года танкер носит название Mriya, ходит под украинским флагом, а владельцем в морских регистрах числится шотландская компания «Felina Development LP». Она зарегистрирована в Эдинбурге на Петра Белза — нынешнего учредителя ООО «Оптимусойл». Последняя ранее принадлежала швейцарской компании «Глуск Энерджи» бизнесмена Нисана Моисеева. Этот гражданин Швейцарии является эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской «Роснефти» и крупнейшим импортером ее топлива в Украине, а также дружит с Виктором Медчедвуком, с которым летает одним самолетом рейсом Москва-Киев.

Во время обысков танкера 10 августа сотрудниками крымского СБУ ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» (в управлении которой находится Херсонская нефтеперевалка) распространило заявление. В нем было указано, что ООО «Тефин» является действующим владельцем танкера Mriya. Оператором танкера в регистрах и в информации прокуратуры АР Крым указывается ООО «Ривер-Трейд менеджмент». Обе компании зарегистрированы по одному адресу в Киеве — на улице Грушевского, 10.

«Тефин» и «Ривер-трейд менеджмент» имеют общего владельца — Назара Романовича Дякова. Публично Назар Дьяков выступает как коммерческий директор компании «Optimus LPG». Эта компания поставляет сжиженный газ и входит в группу компаний «Wexler Group» вышеуказанного Павла Белза.

В целом «Felina Development LP» имеет пять судов, по меньшей мере два из которых ходили в закрытые порты Крыма. Кроме Mriya в 2014-2015 годах в Керчь сжиженный газ доставлял газовоз Dnipro LPG. Тогда он принадлежал турецкой компании.

Компания «Тефин», которая называет себя владельцем танкера Mriya, имеет еще четыре морских транспорта: несамоходные наливные суда DB-2 и «Джанин-2», и два танкера — Django и «Джерри».

Напомним, правоохранители провели обыск на судне Mriya, которое в нарушение закона заходило в закрытые Украины порты оккупированного Крыма, поставляло топливо для Черноморского флота РФ и подозревается в контрабанде нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием VILGA, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

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13 августа Херсонский городской суд отказался арестовывать судно Mriya, которое сразу после этого вышло в море. 19 августа Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым и наложил арест на танкер, который был после этого задержан пограничниками.

Виктор Медведчук, Mriya
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