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Особенности светодиодных ламп: выбираем лампу с умом

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Особенности светодиодных ламп: выбираем лампу с умом

Светодиодные лампы – наиболее популярный сегодня источник света. Экономичны, практичны, долговечны, безопасны, ведь не источают паров ртути – такие устройства отличаются целым рядом преимуществ, по сравнению с которыми достоинства аналогов намного уступают. Для того чтобы не разочароваться, купив светодиодную лампу, следует внимательно подойти к решению проблемы ее выбора. На что смотреть в первую очередь?

Критерии выбора светодиодных ламп

На что обращают внимание при выборе обычных ламп накаливания? Как правило – на мощность. Иногда – на тип цоколя. На этом перечень критериев выбора лампочек заканчивается. Но с Лед лампами все иначе – при их покупке следует учитывать дополнительно такие характеристики как:

  • цветовая температура;
  • угол рассеивания света;
  • коэффициент передачи цвета;
  • форма, дизайн изделий.

Хотите купить экономичную лампочку? Смотрите на мощность. Для упрощения задачи ориентируйтесь на показатели привычных ламп накаливания. Для получения представления о характеристиках led моделей разделите цифровое значение мощности лампы накаливания на 7,5. Полученное значение – мощность лед лампочки при таком же световом потоке. Таким образом, заменить источник света в 75 Вт можно led-кой всего в 10 Вт. Энергопотребление сократится в разы, а комфорт – не пострадает.

Выбирая светодиодную лампочку по мощности, учитывайте следующие рекомендации:

  • для освещения жилых помещений используйте модели мощностью 8 12 Вт;
  • для ночников и настольных светильников подойдут лампочки 4 – 8 Вт;
  • для помещений для работы используйте лампочки 18 – 30 Вт.

Обязательно смотрите на тип цоколя лампы. Стандартная модель для люстр, ночников –лампа е27. Часто для размещения в настольных лампах, бра и других небольших светильниках используется лампочка с уменьшенным цоколем – Е14. Точечные светильники имеют маркировку GU 5,3.

Цветовая температура

Данный показатель расскажет, насколько холодным или теплым будет свет. Чем выше цифры в маркировке – тем холоднее световой поток. Измеряется в градусах кельвина и обозначается латинской заглавной К.

Для получения спокойного рассеянного света купите лампу 2600 – 3000К. Для офиса выберите теплый белый свет 3000 – 4000К. для размещения на складах и в производственных помещениях купите лампу с холодным белым светом 4000 – 6000К.

Угол рассеивания

Параметр, характеризующий направленность света. При размещении диодов в лампе в одной плоскости луч света будет узконаправленным, без рассеивания. Расширить угол рассеивания помогает покупка лапы с диодами, расположенными под углом и в разных плоскостях, а также моделей со специальной линзой.

Коэффициент передачи цвета

Параметр в высоких значениях позволит видеть оттенки окружающих предметов более точно. Покупайте лампы, коэффициент которых составляет не менее 80 Ra. Для получения оптимального восприятия цвета лучше выбрать модель с показателями 90 – 98 Ra.

Не забывайте о дизайне – светодиодные лампочки доступны в широчайшем ассортименте. В данном случае ориентируйтесь на собственный вкус и дизайн светильников.

Информацию подготовили: https://evrosvet.com.ua/

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Четверг, 22 августа 2019
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