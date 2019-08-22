Премьером Италии впервые может стать женщина

Женщина — заместитель председателя Конституционного суда Марта Картабия — может впервые в истории стать премьер-министром Италии.
С таким предположением выступил в четверг новостной канал Sky TG24, указав, что ее имя называется в качестве вероятного главы коалиционного правительства, которое может опираться на альтернативное парламентское большинство в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии (ДП).
Президент Италии Серджо Маттарелла завершает политические консультации со всеми политическими партиями с целью поиска выхода из правительственного кризиса.
Во вторник глава коалиционного правительства в составе партий «Движение «5 звезд» и «Лига» Джузеппе Конте подал в отставку. К этому решению его подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера «Лиги» Маттео Сальвини, который 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов.
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