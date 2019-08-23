Нацбанк резко укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 23 августа 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 16 копеек – до 25,0427 грн за доллар против 25,2044 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,7548 грн против 27,987 грн накануне.