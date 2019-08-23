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Кравчук рассказал, почему пока рано давать оценку работе Зеленского

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Кравчук рассказал, почему пока рано давать оценку работе Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук отмечает, что в первые 100 дней своих полномочий действующий президент Украины Владимир Зеленский фактически работал, не имея возможности сменить даже тех руководителей органов власти, назначение которых положено ему по Конституции.

«Новая власть вступает в полномочия в очень сложных условиях, таких сложностей в истории Украине не было. Первое — президент Зеленский почти 100 дней реализует свои полномочия, не имея ни Верховной Рады, ни правительства и даже тех руководителей, которые по Конституции нужно определять ему. Я считаю, что это экстремальные условия, потому что старая власть, которая покидает свои посты, делает это очень агрессивно, — сказал Кравчук на пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что Рада 8-го созыва не поддержала ни одну кандидатуру, внесенную президентом Зеленским, и создавала вокруг него «негативный фон».

«Во-вторых, сам новый президент и его команда задекларировали, что начинается новая эпоха, новый период и новые формы управления и, соответственно, приходят к власти новые люди. Такого еще не было, потому что после Кучмы (второго президента Украины Леонида Кучмы — ИФ), когда пришел Ющенко (третий президент Украины Виктор Ющенко — ИФ), то посчитали, кадры остались на 85% старые. Таким образом, ничего фактически в украинской истории и управлении государство не изменилось», — сказал Кравчук.

По его словам, ранее после прихода к власти нового президента в Украине происходили лишь небольшие изменения относительно полномочий и характера формирования некоторых органов, и «конфронтаций такого характера не было».

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«По тому анализу, который делают журналисты, я слышу, что „Зеленский не сделал того, Зеленский не сделал этого“ ...Я подчеркиваю — Зеленский работал фактически один, не имея определенных органов власти, которые работали бы совместно с президентом Зеленским. Я думаю, что это надо учитывать», — сказал первый президент Украины.

Леонид Кравчук, Владимир Зеленский
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