В Киеве проходят мероприятия ко Дню Независимости при участии президента

В центре Киева проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины при участии президента Владимира Зеленского.
Торжественные мероприятия при участии руководства государства и города пройдут на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной сотни.
Предусмотрено возложение цветов к памятникам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции.
Мероприятие началось в 9:30 с почтения памяти погибших на Майдане. Президент Владимир Зеленский вместе с женой на Аллее Героев Небесной Сотни почтили память погибших украинских героев. После этого президент спустился к сцене.
На Майдане Незалежности состоялось торжественное поднятие Государственного Флага Украины. Церемония проходила под государственный гимн Украины в исполнении сводного хора и с участием президента. Глава государства также исполнял гимн, положив руку на сердце и глядя на национальный флаг.
В 10:00 официально начнется шествие. Маршрут – Аллея Героев Небесной Сотни, Майдан Независимости, Европейская площадь.
В конце Шествия достоинства президент Владимир Зеленский вручит государственные награды.
Завершение запланировали на 11:00.
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