В Киеве проходят мероприятия ко Дню Независимости при участии президента

В центре Киева проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины при участии президента Владимира Зеленского.

Торжественные мероприятия при участии руководства государства и города пройдут на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной сотни.

Предусмотрено возложение цветов к памятникам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции.

Мероприятие началось в 9:30 с почтения памяти погибших на Майдане. Президент Владимир Зеленский вместе с женой на Аллее Героев Небесной Сотни почтили память погибших украинских героев. После этого президент спустился к сцене.

На Майдане Незалежности состоялось торжественное поднятие Государственного Флага Украины. Церемония проходила под государственный гимн Украины в исполнении сводного хора и с участием президента. Глава государства также исполнял гимн, положив руку на сердце и глядя на национальный флаг.

В 10:00 официально начнется шествие. Маршрут – Аллея Героев Небесной Сотни, Майдан Независимости, Европейская площадь.

В конце Шествия достоинства президент Владимир Зеленский вручит государственные награды.

Завершение запланировали на 11:00.