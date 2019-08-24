Умер переводчик иностранных фильмов Юрий Живов

Известный авторскими переводами зарубежных фильмов в начале 1990-х, переводчик-синхронист Юрий Живов умер 22 августа в возрасте 61 года, сообщает РЕН ТВ. Причина смерти Живова не уточняется.

О смерти переводчика также сообщают другие российские СМИ.

Живов родился в Москве 9 мая 1958 года. Окончил школу в Праге, где тогда работал его отец. В 1975 году поступил на переводчика в Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза, стажировался в ГДР. Через пять лет окончил институт и получил диплом переводчика немецкого, английского и шведского языков.

Работал в общественной экологической организации при ООН ЮНЕП. В 1987 году Живов начал заниматься авторским переводом фильмов, его первыми работами стали «Любовник леди Чаттерлей», «Вой» и «Исповедь чистильщика окон».

Весной 1993 года Живов уволился из ЮНЕП и начал переводить фильмы на видеокассетах для студий и частных заказчиков. Всего за свою карьеру Живов озвучил более 1,3 тыс. картин.