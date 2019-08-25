Лидеры G7 согласились усилить координацию с Россией

На саммите G7 во Франции обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщили дипломатические источники, передает 7dnews.com.
По данным источников, лидеры стран «Большой семерки» согласились с тем, что обсуждать возвращение к формату G8 и включение в него Российской Федерации еще рано.
Отмечается, что, несмотря на отклонение идеи о возвращении России в G8, лидеры решили усилить координацию с Москвой.
Напомним, ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил о намерении пригласить президента России Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит лидеров G7, который состоится в США в 2020 году. Однако российский президент не сможет принять участие в саммите в качестве участника.
Во время встречи с главой британского правительства Борисом Джонсоном премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против возвращения России в состав G8. Лидеры согласились с тем, что возвращение России в группу возможно только после прекращения агрессии против Украины.
Добавим, что перед началом саммита G7 в французском городе Биарриц власти Германии заявили, что вопрос возвращение России в «Большую восьмерку» является неактуальным. В Германии подчеркнули, что этот вопрос пока не обсуждается.
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