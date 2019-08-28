Помпео заявил, что будет работать над возвращением России в G7

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox59.
На вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию следует пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он ответил, что США «должны это делать».
«Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели», — сказал Помпео.
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