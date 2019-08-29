Зеленский предложил оставить Авакова во главе МВД

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова. Об этом сообщила депутат фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласа, передает РБК- Украина.

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