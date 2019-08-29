Миссию МВФ ждут в Киеве в ближайшее время

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Киев в течение ближайших недель. Об этом сказал замглавы Офиса президента, кандидат на пост премьер-министра Алексей Гончарук, выступая с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук отметил, что Украине нужна новая долгосрочная програма с МВФ на 3-4 года.

Гончарук заявил, что основой для улучшения инвестиционного имиджа Украины должно стать сотрудничество с международными организациями.

«Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой трех-четырехлетней программе», — сказал он.

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.