Рада утвердила состав нового Кабмина (список)

Верховная Рада Украины проголосовала за состав нового Кабинета министров. Такое решение парламентарии приняли в ходе первого заседания 29 августа, сообщает РБК-Украина.

Состав нового правительства поддержал 281 народный депутат.

Новый Кабмин будет выглядеть следующим образом:

Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Родился в городе Сумы, 38 лет. В 2003 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности — международное право. С апреля 2016 года работал постоянным представителем Украины при Совете Европы. Имеет дипломатический ранг советника первого класса.

Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министра цифровой трансформации;

Родился в городке Васильевка в Запорожской области, 28 лет. Закончил факультет социологии и управления Запорожского университета, Высшую политическую школу, образовательную школу представителей НАТО в Украине. В мае 2013 года основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO в Запорожье. Федоров был ответственным за діджитал-составляющую избирательной кампании Зеленского. Именно он выстроил онлайн-коммуникацию команды Зеленского и сеть ее страниц в соцсетях.

Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Родился в Киеве, 44 года. В 1997 году окончил Киевский политехнический институт по специальности «менеджмент», а летом 1999-го получил степень магистра экономики в EERC-Ukraine при Киево-Могилянской академии. После учился в США Университете Висконсин-Медисон, где получил диплом магистра экономики. Был членом Совета НБУ с июля 2016-го. После этого его в октябре избрали заместителем главы Совета НБУ. В 2014 и 2015 годах Forbes Ukraine включал Тимофея Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов.

Оксана Маркарова — министр финансов Украины;

Алексей Оржель — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак — министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад — министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) — министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет — министр Кабинета министров Украины;

Денис Малюська — министр юстиции Украины;

Также по президентской квоте были назначены министр иностранных дел и министр обороны.

Вадим Пристайко — министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк — министр обороны.

Также ранее Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Разумкова на должность спикером парламента. «За» проголосовали 382 народных депутата.