Макрон напомнил Зеленскому о необходимости политических шагов для разрешения конфликта с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил о необходимости определенных шагов с целью урегулирования конфликта на востоке Украины.
Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, сообщает Европейская правда.
«Учитывая саммит глав государств и правительств „нормандского формата“ в сентябре, он напомнил о совместном стремление к быстрому прогрессу относительно мер по безопасности и политических мер, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины», — сообщили в Париже.
Макрон в ходе проведенного в четверг разговора рассказал собеседнику о «результатах переговоров, проведенных с президентом РФ в Форте Брегансон, а также — переговоров на саммите G7».
Также президент Франции поздравил Зеленского «с поддержкой, которую Рада предоставила новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству».
В офисе президента Украины о беседе пока не сообщали.
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