В Киеве произошел масштабный пожар на стройке жилого комплекса «Бережанский». Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Как сообщается, пожар произошел на строительстве жилого комплекса по адресу улица Бережанская, 15.

По предварительным данным, огнем охвачены 100 квадратных метров утеплителя. На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания пока неизвестны.