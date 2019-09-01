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Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от РФ

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Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от РФ

Власти Швеции в связи с наращиванием военного присутствия России в Балтийском море хотят ввести новый налог для банков, который позволит пополнить казну средствами для обороны страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что новый налог для банков позволит увеличить оборонный бюджет на фоне наращивания РФ военного присутствия в Балтийском море и осложнения отношений между Стокгольмом и Москвой.

О планах ввести налог заявила министр финансов Магдалена Андерссон. В частности, он заявила, что введение этого налога позволит к 2022 году пополнить казну государства на 5 млрд крон (508 млн долларов).

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«Банки могут облагаться налогом намного больше, чем сегодня. Они (банки, — ред.) создают определенные риски для экономики, поэтому я считаю разумным, чтобы они вносили больший вклад», — заявила Андерссон.

По ее мнению, во время финансовых кризисов банкам может понадобиться помощь со стороны государства, поэтому уже сейчас для них есть смысл платить больше налогов. Банки, платя больше налогов, смогут обезопасить себя от возможных кризисных явлений, в случае образования которых правительство обязуется помогать кредитным организациям, заявила Андерссон.

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При этом ассоциация шведских банкиров раскритиковала план правительства. В ассоциации заявили, что банки уже и так платят высокие налоги, а государство и без дополнительных сборов способно справиться с финансовыми кризисами. В целом, как отметили в ассоциации, банки менее прибыльны, чем торгующиеся на бирже шведские компании.

налоги, Швеция
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