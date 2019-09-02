У Зеленского ожидают, что обмен пленными произойдет в ближайшее время

Обмен пленными между Украиной и Россией произойдет в самое ближайшее время. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает Интерфакс-Украина.

Ермак сообщил, что тема обмена пленных «очень деликатная» и попросил не распространять фейковые новости.

«Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных», — сказал он.

По словам помощника Зеленского, обмен состоится в скором времени.

«Могу лишь сказать, что в телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина, — ред.), сам факт которого я поддерживаю, эта тема обсуждалась, и у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас», — отметил Ермак.

Напомним, в пятницу в СМИ появилась информация, что обмен пленными уже состоялся. Родственники политзаключенных и журналисты с утра ожидали Олега Сенцова, Владимира Балуха, Николая Карпюка, Павла Гриба и 24 военнопленных моряков в аэропорту «Киев».

Тогда в Офисе президента Украины заявили, что процесс обмена еще продолжается, а в Службе безопасности Украины заявили, что обмен будет в другой день.