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Китай и США не смогли согласовать переговоры о торговом соглашении

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Китай и США не смогли согласовать переговоры о торговом соглашении

Соединенные Штаты и Китай не смогли определиться со сроками встречи для переговоров по торговой сделке. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечают неназванные чиновники, знакомые с ситуацией вокруг переговоров, стороны не приняли решение относительно переговоров после того, как просьба Пекина об отсрочке введения пошлин была отклонена Вашингтоном. Новые пошлины уже вступили в силу.

С обеих сторон диалога наблюдается недоверие, переговорщики не могут достичь договоренностей о базовых условиях переговоров по торговой сделке. Поэтому дата визита официальных лиц Китая в Вашингтон до сих пор не назначена.

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Хотя источники Bloomberg уточняют, что это обязательно означает то, что встреча вообще не состоится. Попытки наладить диалог продлятся. Также на сегодня фьючерсы на акции США подешевели после новостей о попытке достичь соглашения.

По меньшей мере два момента в переговорах стали камнем преткновения — США просят обозначить ряд параметров для следующего раунда переговоров и призывают Китай отложить введение новых пошлин.

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Напомним, США и Китай в воскресенье, 1 сентября, начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В частности, уже вступили в силу новые 5-процентные пошлины, введенные Китаем на поставки сырой нефти, соевых бобов и других товаров из США общей стоимостью более 75 млрд долларов.

Со своей стороны Вашингтон повысил пошлины на товары из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями в 10%. Таким образом, торговые пошлины США на товары из Китая с 1 сентября составляют 15%.

США, Китай, торговые соглашения
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