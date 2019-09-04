Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 3 сентября подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей — Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации на сайтах областных прокуратур, Одесскую прокуратуру возглавляет Олег Жученко, Винницкую — Вячеслав Соколовый, Житомирскую — Любомир Вийтович, Черкасскую — Сергей Овчаренко.

В пресс-службе Генпрокуратуры напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского некоторые участники встречи жаловались на работу прокурора области. Кроме того, в Житомирской области глава государства отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности, в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.